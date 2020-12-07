Солнце, ветер и мороз. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Наконец-то декабрь решил сменить гнев на милость и побаловать гомельчан солнечными деньками, обещает pogoda.by.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник и во вторник -5°C, ясно, но очень ветрено.

В среду солнца уже поменьше, а на градуснике — минус 4 °C.

В четверг будет совсем хмуро и -2°C.

К пятнице погода и вовсе испортится: максимум +2°C и мокрый снег.

Но хорошей нам всем, несмотря ни на что, недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .