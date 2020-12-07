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Солнце, ветер и мороз. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе
07.12.2020 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наконец-то декабрь решил сменить гнев на милость и побаловать гомельчан солнечными деньками,
В понедельник и во вторник -5°C, ясно, но очень ветрено.
В среду солнца уже поменьше, а на градуснике — минус 4 °C.
В четверг будет совсем хмуро и -2°C.
К пятнице погода и вовсе испортится: максимум +2°C и мокрый снег.
Но хорошей нам всем, несмотря ни на что, недели, друзья!
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Наконец-то декабрь решил сменить гнев на милость и побаловать гомельчан солнечными деньками.
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