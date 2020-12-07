ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солнце, ветер и мороз. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе

07.12.2020 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наконец-то декабрь решил сменить гнев на милость и побаловать гомельчан солнечными деньками, обещает pogoda.by.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник и во вторник -5°C, ясно, но очень ветрено.

В среду солнца уже поменьше, а на градуснике — минус 4 °C.

В четверг будет совсем хмуро и -2°C.

К пятнице погода и вовсе испортится: максимум +2°C и мокрый снег.

Но хорошей нам всем, несмотря ни на что, недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наконец-то декабрь решил сменить гнев на милость и побаловать гомельчан солнечными деньками.
 
Новости дня
Новости общества
 
В деревне Ятвезь Волковысского района появилась новая дорога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика