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Пасмурно, мокрый снег и метель. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе
07.12.2020 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в Гродно снова будет пасмурно, правда, иногда с прояснениями, ветрено, также возможен мокрый снег,
В понедельник будет ясно, но ветрено. Днем до -3°С.
Во вторник — пасмурно и ветрено. Днем до -3 °С.
В среду ожидается сплошная облачность и без осадков. Днем до -4 °С.
В четверг также сплошная облачность, утром и днем возможен снег и метель, вечером — мокрый снег. Будет ветрено. Днем — до -4 °С.
В пятницу сплошная облачность, днем — мокрый снег, вечером — дождь. Станет немного теплее: воздух прогреется до +3°С.
Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!
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На этой неделе в Гродно снова будет пасмурно.
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