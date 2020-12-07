Пасмурно, мокрый снег и метель. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Гродно снова будет пасмурно, правда, иногда с прояснениями, ветрено, также возможен мокрый снег, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник будет ясно, но ветрено. Днем до -3°С.

Во вторник — пасмурно и ветрено. Днем до -3 °С.

В среду ожидается сплошная облачность и без осадков. Днем до -4 °С.

В четверг также сплошная облачность, утром и днем возможен снег и метель, вечером — мокрый снег. Будет ветрено. Днем — до -4 °С.

В пятницу сплошная облачность, днем — мокрый снег, вечером — дождь. Станет немного теплее: воздух прогреется до +3°С.

Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!

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