|
Чем на самом деле является телеканал "Белсат" и что скрывается за маской варшавской свободы. Смотрите в "Понятной политике"
07.12.2020 10:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПро еще один инструмент внешнего влияния на Беларусь с польской стороны расскажем в новом выпуске проекта
Почему, прикрываясь криками "про правду", на самом деле канал является банальной польской пропагандой, нацеленной исключительно на разжигание ненависти к официальному Минску и дестабилизацию обстановки внутри страны. Как работает структура и кем финансируется, как оскорбляет и врет в эфире? Наконец, что говорят бывшие и нынешние сотрудники "Белсата" о своем руководстве, политике канала и контенте, который считают позорным. Это стоит увидеть. Сегодня вечером - сразу после
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем на самом деле является телеканал "Белсат" и что скрывается за маской варшавской свободы. Смотрите в "Понятной политике"
Про еще один инструмент внешнего влияния на Беларусь с польской стороны расскажем в новом выпуске проекта "Понятная политика". Почему, прикрываясь криками "про...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)