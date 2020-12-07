ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вопросы без ответов

07.12.2020 10:03 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вот и получается - те, кто не заинтересован в развитии страны и кому безразлична наша история, продолжают по воскресеньям нарушать покой белорусов. Как отметили в ГУВД, накануне в различных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой, пытались блокировать проезжую часть, использовали детей в политических акциях. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано более 300 граждан.

Один из них на улице Нестерова. Мужчина снимал акцию протеста на камеру мобильного телефона. При себе у него была радиостанция, красная и белая изолента, а также БЧБ-полотно. Зачем ему все эти аксессуары - пояснить не смог. Известно, что ранее 39-летний житель столицы был судим за разбой.

Как отметили в ГУВД, некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.

В ГУВД напоминают, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение. Таким образом,  у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот и получается - те, кто не заинтересован в развитии страны и кому безразлична наша история, продолжают по воскресеньям нарушать покой белорусов. Как отметили в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Акция "Дорогами памяти"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика