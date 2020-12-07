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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Дорогами памяти" Наша история продолжает подвергаться атакам переписывания, перекраивания и попыткам "героизации нацизма". Чтобы этого не допустить, важно знать факты. Знать и...

Наша история продолжает подвергаться атакам переписывания, перекраивания и попыткам "героизации нацизма". Чтобы этого не допустить, важно знать факты. Знать и помнить. Акция "Дорогами памяти" объединила неравнодушных жителей Глубокского района во время автопробега. Финальной точкой стало урочище Марусино. Здесь в декабре 41-го фашисты расстреляли более 400 евреев - жителей деревень Зябки и Прозороки. Участники автопробега также возложили цветы к памятному знаку в деревне Плисса и мемориалу в самом райцентре.Стоит отметить, что в регионе уделяют большое внимание исследовательской работе. И сейчас к изданию готовится историческая книга "Глубокское гетто".