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Акция "Дорогами памяти"

07.12.2020 10:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наша история продолжает подвергаться атакам переписывания, перекраивания и попыткам "героизации нацизма". Чтобы этого не допустить, важно знать факты. Знать и помнить.  Акция "Дорогами памяти" объединила неравнодушных жителей Глубокского района во время автопробега. Финальной точкой стало урочище Марусино. Здесь в декабре 41-го фашисты расстреляли более 400 евреев - жителей деревень Зябки и Прозороки. Участники автопробега также возложили цветы к памятному знаку в деревне Плисса и мемориалу в самом райцентре. 

Стоит отметить, что в регионе уделяют большое внимание исследовательской работе. И сейчас к изданию готовится историческая книга "Глубокское гетто".

 
 
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Наша история продолжает подвергаться атакам переписывания, перекраивания и попыткам "героизации нацизма". Чтобы этого не допустить, важно знать факты. Знать и...
 
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