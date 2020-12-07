Стало известно, какие справки можно будет не продлевать до лета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. От справки о месте жительства до медсправки - эти документы можно не продлевать до лета, если срок их действия закончился в разгар пандемии .

Совет Министров опубликовал перечень справок и документов, которые можно не продлевать , если их срок действия истекает в период с 10 ноября этого года по 10 мая 2021-го года. Срок действия таких документов автоматически продлевается на полгода - то есть до 1 июня.

Перечень документов и справок, о которых можно не беспокоиться до лета, разделен на три части: первая касается всех граждан, вторая - юридических лиц, третья - физических лиц.

Так, справки о состоянии здоровья будут действительны еще полгода. Можно будет не продлять и документы, связанные с жильем - от справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий до справки о месте жительства. Водительские, охотничьи удостоверения, удостоверения инвалида или участника Великой отечественной войны - обо всех этих документах можно не беспокоиться до лета.

С полным перечнем документов, с которыми еще полгода не нужно бегать по инстанциям, можно найти на сайте Национального правового портала.

В постановлении Совмина отмечается, что продление срока действия справок не означает, что белорусы не могут обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры или для выдачи документов, такое право сохраняется. А вот лишнего посещения госорганов в неблагоприятных эпидемиологических условиях можно избежать.

Аналогичный указ Александр Лукашенко подписал во время первой волны пандемии: тогда документы, у которых заканчивался срок действия с 30 апреля по 31 июля, также автоматически продлевался на полгода.

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