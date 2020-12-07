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В деревне Ятвезь Волковысского района появилась новая дорога

07.12.2020 11:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Внимание и инфраструктуре на селе. Полтора километра новой асфальтированной дороги с остановочными пунктами и пешеходными переходами получили к Новому году жители деревни Ятвезь Волковысского района. Здесь активно ведется строительство частных домов, однако нормальной дороги не было. Местные жители не раз обращались на горячие линии -  просили помочь в обустройстве дороги. Буквально месяц назад в деревне появилась строительная техника, и вот сейчас все работы завершены.

Игорь Соловей, председатель Субочского сельисполкома: "В адрес сельсовета, районного исполнительного комитета и даже в облисполком неоднократно были обращения граждан, жителей деревни Ятвезь. Кстати это сегодня перспективная деревня - здесь новостройки, здесь очень много молодых семей и много детей, которые пользуются данной инфраструктурой. Было принято решение о том, что здесь необходимо благоустройство".

Благодаря новой дороге, в деревню открыли и дополнительные автобусные маршруты.

 
 
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Внимание и инфраструктуре на селе. Полтора километра новой асфальтированной дороги с остановочными пунктами и пешеходными переходами получили к Новому году...
 
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