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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В деревне Ятвезь Волковысского района появилась новая дорога Внимание и инфраструктуре на селе. Полтора километра новой асфальтированной дороги с остановочными пунктами и пешеходными переходами получили к Новому году...

Внимание и инфраструктуре на селе. Полтора километра новой асфальтированной дороги с остановочными пунктами и пешеходными переходами получили к Новому году жители деревни Ятвезь Волковысского района. Здесь активно ведется строительство частных домов, однако нормальной дороги не было. Местные жители не раз обращались на горячие линии - просили помочь в обустройстве дороги. Буквально месяц назад в деревне появилась строительная техника, и вот сейчас все работы завершены.Благодаря новой дороге, в деревню открыли и дополнительные автобусные маршруты.