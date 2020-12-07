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В Беларуси будут строить не менее 4 млн кв. метров жилья в год

07.12.2020 11:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не менее 4 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Такие планы у Минстройархитектуры на ближайшие 5 лет. При этом 1 миллион 100 - с господдержкой. Об этом в "Главном эфире" заявил Глава ведомства Руслан Пархамович. Особое внимание  - удешевлению квадратного метра для нуждающихся за счет импортозамещения строительных материалов,  увеличению ввода многоэтажек на электричестве, развитию инфраструктуры городов-спутников и строительству арендного жилья. 

Обеспеченность жильем в 2025 году будет не менее 28 с половиной квадратных метров на человека.

 
 
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Не менее 4 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Такие планы у Минстройархитектуры на ближайшие 5 лет. При этом 1 миллион 100 - с господдержкой. Об этом в "Главном...
 
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