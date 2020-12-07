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В Беларуси сегодня морозно и ветренно
07.12.2020 11:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПорывы местами могут достигать 18 метров в секунду. Осадков не прогнозируется. Днем до минус 1 градуса. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.
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Порывы местами могут достигать 18 метров в секунду. Осадков не прогнозируется. Днем до минус 1 градуса. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам следует быть...
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