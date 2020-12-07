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За сильную и процветающую Беларусь
07.12.2020 11:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ все, что в последнее время происходит в стране - БЧБ-символика, радикальные марши, призывы к разрушению - говорят о том, что есть те, кто, наверное, не знает истории. За сильную и процветающую Беларусь выступают пенсионеры страны. Им есть с чем сравнить Беларусь 26 лет назад и сегодня.
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И все, что в последнее время происходит в стране - БЧБ-символика, радикальные марши, призывы к разрушению - говорят о том, что есть те, кто, наверное, не знает...
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