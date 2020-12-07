ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мороз, гололедица, ветер. Какая погода ждет белорусов на неделе

07.12.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Влияние холодного сибирского антициклона ночью распространилось на Беларусь. Минимальная температура воздуха составила 5−10°С мороза, в столице было -8°С. Из-за умеренного юго-восточного ветра температура кажется еще ниже. По Гродненской, Брестской и Гомельской областям снега практически нет, на остальной территории установился небольшом снежный покров. Пока ситуация в атмосфере не изменится: антициклон будет блокировать теплые атлантические циклоны. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 8 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами в западных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от −3°С по западу до −12°С по востоку страны, максимальная днем −1…6°С.

В среду, 9 декабря, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −7…14°С, по юго-западу −4…6°С, максимальная днем −1…7°С.

В четверг, 10 декабря, ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Утром и днем местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью −5…12°С, днем 0...−5°С; в юго-западных районах ночью −3…4°С, днем +1…2°С.

В пятницу, 11 декабря, активные атмосферные фронты с юга будут формировать погодные условия в нашей стране. Временами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5...+2°С, по северо-востоку при прояснениях до −7°С, максимальная днем −4...+3°С.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные во многих регионах Беларуси сохранится зимний характер погоды, только в крайних юго-западных районах оттепель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Влияние холодного сибирского антициклона ночью распространилось на Беларусь. Минимальная температура воздуха составила 5−10°С мороза, в столице было -8°С.
 
Новости дня
Новости общества
 
2500 стаканов чая за три дня выпили брестчане из самого большого самовара в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика