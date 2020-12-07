Мороз, гололедица, ветер. Какая погода ждет белорусов на неделе

Источник материала: Tut.by

Влияние холодного сибирского антициклона ночью распространилось на Беларусь. Минимальная температура воздуха составила 5−10°С мороза, в столице было -8°С. Из-за умеренного юго-восточного ветра температура кажется еще ниже. По Гродненской, Брестской и Гомельской областям снега практически нет, на остальной территории установился небольшом снежный покров. Пока ситуация в атмосфере не изменится: антициклон будет блокировать теплые атлантические циклоны. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 8 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами в западных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от −3°С по западу до −12°С по востоку страны, максимальная днем −1…6°С.

В среду, 9 декабря, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −7…14°С, по юго-западу −4…6°С, максимальная днем −1…7°С.

В четверг, 10 декабря, ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Утром и днем местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью −5…12°С, днем 0...−5°С; в юго-западных районах ночью −3…4°С, днем +1…2°С.

В пятницу, 11 декабря, активные атмосферные фронты с юга будут формировать погодные условия в нашей стране. Временами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5...+2°С, по северо-востоку при прояснениях до −7°С, максимальная днем −4...+3°С.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные во многих регионах Беларуси сохранится зимний характер погоды, только в крайних юго-западных районах оттепель.