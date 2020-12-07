2500 стаканов чая за три дня выпили брестчане из самого большого самовара в Беларуси

Источник материала: Tut.by

2500 стаканов чая выпили брестчане из самого большого в Беларуси самовара, который 4 декабря установили на предновогодней ярмарке на улице Гоголя. Статистикой поделился в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.



Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Объем самовара — 380 литров. Вода в нем остывает очень медленно — на 2 градуса в час после закипания.

Сегодня, кстати, предновогодняя фотозона на Гоголя пополнится еще одним арт-объектом: здесь установят домик Змея Горыныча. А к выходным на подворье Бабы-Яги поселится сама хозяйка: установят ее фигуру в натуральную величину в окружении елок.