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2500 стаканов чая за три дня выпили брестчане из самого большого самовара в Беларуси

07.12.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2500 стаканов чая выпили брестчане из самого большого в Беларуси самовара, который 4 декабря установили на предновогодней ярмарке на улице Гоголя. Статистикой поделился в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.


Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Объем самовара — 380 литров. Вода в нем остывает очень медленно — на 2 градуса в час после закипания.

Сегодня, кстати, предновогодняя фотозона на Гоголя пополнится еще одним арт-объектом: здесь установят домик Змея Горыныча. А к выходным на подворье Бабы-Яги поселится сама хозяйка: установят ее фигуру в натуральную величину в окружении елок.

 
 
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Предновогодняя ярмарка на Гоголя прирастает новыми арт-объектами.
 
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