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2500 стаканов чая за три дня выпили брестчане из самого большого самовара в Беларуси
07.12.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2500 стаканов чая выпили брестчане из самого большого в Беларуси самовара, который 4 декабря установили на предновогодней ярмарке на улице Гоголя. Статистикой поделился в своем
Объем самовара — 380 литров. Вода в нем остывает очень медленно — на 2 градуса в час после закипания.
Сегодня, кстати, предновогодняя фотозона на Гоголя пополнится еще одним арт-объектом: здесь установят домик Змея Горыныча. А к выходным на подворье Бабы-Яги поселится сама хозяйка: установят ее фигуру в натуральную величину в окружении елок.
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Предновогодняя ярмарка на Гоголя прирастает новыми арт-объектами.
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