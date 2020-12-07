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СК: в Гродно мужчина угрожал силовикам в Telegram, его задержали
07.12.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который, как
По информации СК, 34-летний житель Гродно в середине октября писал в Telegram оскорбления и угрозы сотруднице ведомства. Следователи говорят, что примерно тогда же он отправлял подобные сообщения и сотруднику милиции.
Мужчину задержали. В СК говорят, что он признался, что подобные сообщения от него получали сотрудники правоохранительных органов и члены избиркома. Их личные данные он, мол, находил в телеграм-каналах.
В отношении гродненца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) и по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).
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Всего сообщения с угрозами гродненец отправил нескольким десяткам должностных лиц, личные данные которых находил в телеграм-каналах.
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