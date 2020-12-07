СК: в Гродно мужчина угрожал силовикам в Telegram, его задержали

Источник материала: Tut.by

В Гродно возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который, как сообщает СК, писал угрозы в мессенджерах милиционерам и следователям.



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

По информации СК, 34-летний житель Гродно в середине октября писал в Telegram оскорбления и угрозы сотруднице ведомства. Следователи говорят, что примерно тогда же он отправлял подобные сообщения и сотруднику милиции.

Мужчину задержали. В СК говорят, что он признался, что подобные сообщения от него получали сотрудники правоохранительных органов и члены избиркома. Их личные данные он, мол, находил в телеграм-каналах.



Изображение распространено СК

В отношении гродненца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) и по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).