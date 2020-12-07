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МВД опубликовало статистику по задержанным на акциях 6 декабря
07.12.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 декабря во время
«Несмотря на активные призывы различных деструктивных телеграм-каналов, транслирование ими картинок „массовости“ протестов, на самом деле воскресенье прошло достаточно спокойно: существенно снизилась численность протестных акций и количество их участников», — сообщили в ведомстве и отметили, что в Минске акции проходили в основном во дворах домов и «были маломасштабны».
— В целях стабилизации обстановки правоохранители задерживали заводаторов и «активистов» с незарегистрированной символикой, скандирующих провокационные лозунги, призывающих к нарушениям общественного порядка. В единичных случаях собравшиеся пытались выходить на проезжую часть, отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей. Принимались меры по пресечению подобных действий, — передает МВД.
Всего по стране в ходе протестов 6 декабря задержаны и помещены в изоляторы 344 человека. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Вчера в МВД
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Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
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