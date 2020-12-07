МВД опубликовало статистику по задержанным на акциях 6 декабря

Источник материала: Tut.by

6 декабря во время акций протеста в Беларуси задержали 344 человека, сообщили в пресс-службе МВД.



Задержание людей на Сурганова, у ТЦ «Рига» 6 декабря 2020 года. Фото: TUT.BY

«Несмотря на активные призывы различных деструктивных телеграм-каналов, транслирование ими картинок „массовости“ протестов, на самом деле воскресенье прошло достаточно спокойно: существенно снизилась численность протестных акций и количество их участников», — сообщили в ведомстве и отметили, что в Минске акции проходили в основном во дворах домов и «были маломасштабны».

— В целях стабилизации обстановки правоохранители задерживали заводаторов и «активистов» с незарегистрированной символикой, скандирующих провокационные лозунги, призывающих к нарушениям общественного порядка. В единичных случаях собравшиеся пытались выходить на проезжую часть, отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей. Принимались меры по пресечению подобных действий, — передает МВД.

Всего по стране в ходе протестов 6 декабря задержаны и помещены в изоляторы 344 человека. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Вчера в МВД сообщали о более чем 300 задержанных гражданах, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).