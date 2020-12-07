Будущее под вопросом. Областной лицей в Могилеве становится городским: что изменится

Источник материала: Tut.by

Последний месяц лицей № 2 в Могилеве находится в статусе областного. С 1 января 2021 года учреждение переходит в подчинение города — по экономическим причинам. И что будет дальше, не очень понятно даже руководству лицея. Что уж говорить о родителях, которых волнует главный вопрос: «Неужели лицей закроют?» Рассказываем, что пока известно.



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В редакцию TUT.BY обратились родители лицеистов. Вопросов у них много: что изменится с 1 января? Неужели детям в середине учебного года нужно переходить в другие учреждения образования? Почему о переходе лицея в городскую собственность не предупредили до начала учебного года и вступительной кампании?

Но самый главный вопрос: что вообще будет с лицеем дальше?

Волнения среди родителей поднялись еще сильнее, когда они не смогли попасть на прием ни к председателю облисполкома Леониду Зайцу — им сказали, он на больничном, — ни к зампреду Валерию Малашко: здесь им отказали по другим причинам.

— Нам сказали, что в этом месяце приемный день у Малашко уже был, следующий — только в январе, когда лицей уже сменит подчинение. Выделить нам другое время для встречи отказались, — говорит мать одного из лицеистов.

В итоге с родителями встретился начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий. Он и рассказал, что, по сути, для лицеистов и их родителей ничего не меняется, а передача лицея городу — вопрос экономический.

Деталей и тем более ответа на глобальный и, по сути, главный вопрос о будущем лицея пока нет и у директора учреждения Татьяны Самуйловой. Неизвестно даже, сменит ли лицей название, и если да, то на какое, рассказала она TUT.BY.

Сейчас в лицее учатся 12 классов — 280 детей. А вообще учреждение рассчитано на 450 лицеистов — и вот в этом главная проблема. С точки зрения процесса обучения то, что детей меньше, — хорошо: можно делить класс на группы, заниматься с педагогом едва ли не тет-а-тет. Но с экономической стороны это большие расходы: на коммуналку, на питание и проживание лицеистов. Дело в том, что из 280 детей сейчас 51 ребенок — из Могилевской области, и эти дети живут в общежитии. Причем общежитие это не собственно лицея — они безвозмездно пользуются общежитием профлицея № 7. Ну как безвозмездно: финансирует это областной бюджет.

С 1 января содержать лицей будет бюджет города. Станет ли лицей называться городским и перестанет ли из-за этого принимать на обучение детей из регионов, пока не известно, говорит директор. Но дело в том, что и остальные областные лицеи — первый, третий и лицей Белорусско-Российского университета — загружены не полностью. То есть поступать дети могут и в них.

— При поступлении в лицей должен быть конкурс, чтобы тут обучались только одаренные, мотивированные дети. В этом ведь и смысл лицея: дать лучшее образование. И как бы ни было больно от мысли, что когда-нибудь нашего лицея не станет, я как руководитель понимаю, что невозможно работать, если нет денег, — говорит Татьяна Самуйлова.

Будет ли новый набор в лицей в 2021 году, она тоже пока не знает. Первыми в очереди стоят другие организационные вопросы. Коллектив работает и уходить пока не собирается — ведь нужно выучить как минимум 280 лицеистов. При этом дети, говорит Татьяна Самуйлова, могут поступить в другие областные лицеи, и им при этом окажут поддержку — есть такая договоренность с чиновниками.

— Пока работаем, учим и учимся, как и раньше, — сказала директор Могилевского областного лицея № 2 Татьяна Самуйлова.