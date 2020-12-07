«Это был эмоциональный всплеск». Минчанина судят за оскорбление экс-замминистра внутренних дел Барсукова

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района разбирает уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Обвиняемый — 25-летний продавец-консультант, муж сотрудницы ГУВД Мингорисполкома Иван Артус, потерпевший — Александр Барсуков, бывший замминистра внутренних дел, а теперь помощник Александра Лукашенко по Минску.



Фото: TUT.BY

Дело заведено по статье 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти). Иван Артус на процесс пришел сам: молодой человек не под стражей. Александр Барсуков на суд не приехал.

До того как прокурор зачитал обвинение, Иван попросил приобщить к делу его ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. В нем он пояснил, что летом в одном из «деструктивных телеграм-каналов» кто-то из пользователей опубликовал фото его супруги, которая работает в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома. Люди стали выяснять ее личные данные. Чтобы отслеживать ситуацию, Иван также зарегистрировался в этом чате. Здесь же позже он и оставил комментарий, из-за которого оказался в суде.

В протоколе написано, что 14 августа в одном из чатов в телеграме Иван «умышленно подготовил и опубликовал» комментарий, в котором в неприличной, грубой форме выразился в адрес Александра Барсукова.

По словам молодого человека, в чате было около 3000 человек. В какой-то момент один из участников запостил видео с Александром Барсуковым. На записи замминистра внутренних дел выходил из ЦИП на Окрестина. Кто-то из находящихся у входа спросил у него про «издевательства на Окрестина». Барсуков ответил: издевательств здесь не было.

К тому моменту, рассказал обвиняемый, он уже видел фото избитых людей. В итоге «под воздействием эмоций написал комментарий», — пояснил свои действия Иван.

Через три недели, продолжил обвиняемый, осознав, что сделал что-то не так, свою запись он удалил. Случилось это, отметил Иван в ходатайстве, до того, как он узнал, что по случаю с комментарием начата проверка.

— Никакой цели [при написании] не преследовал, — сообщил обвиняемый, добавив, что в тот момент испытывал «эмоции ко всей ситуации».

— Почему не удалили [комментарий] раньше, — уточнила судья.

— Просто написал и забыл.

Ранее во время допроса, продолжила судья, молодой человек сообщал, что хотел высказать несогласие со сказанным Барсуковым, поскольку считал: это неправда. Тогда Иван не отрицал, что понимал: Барсуков является заместителем министра внутренних дел и выполняет определенные обязанности. С этими показаниями Иван согласен и сейчас, вину он признает и раскаивается.

В суде также огласили письменные показания Александра Барсукова. В них потерпевший указал, что с 13 на 14 августа 2020 года был в ЦИП на Окрестина и общался с задержанными. Затем в ряде СМИ появился его комментарий по поводу пребывания в ЦИП людей, которые были задержаны на несанкционированных массовых мероприятиях, и действий сотрудников правоохранительных органов.

В октябре Александру Барсукову представили скриншоты из чата. Там под видео с пострадавшим — комментарий Ивана.

— Комментарий явно оскорбительного характера, содержащий неприличное выражение в мой адрес, — зачитала судья.

Что именно написал Иван под видео, в суде не озвучивалось. Во время прений прокурор пояснил, согласно заключению лингвистической экспертизы, запись «имеет ненормативную форму выражения негативной оценки к Барсукову». По мнению самого потерпевшего, текст этого сообщения оскорбляет его как личность, должностное лицо и представителя власти, а также унижает его честь и достоинство и подрывает авторитет и профессиональные качества.

— Настаиваю на привлечении Артуса к уголовной ответственности, — зачитал слова Александра Барсукова судья.

В ходатайстве, которое Иван Артус передал суду, он сообщил, что помогал следствию, и пояснил: «Я не преследовал цели унижения чести и достоинства Александра Барсукова. Это был эмоциональный всплеск».

— Моя супруга работает в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома. Она ответственный и инициативный работник, — сказал Иван. Супруга, продолжил он, планирует получить офицерское звание. Однако если у мужа будет судимость, то путь к аттестации на офицерскую должность для нее окажется закрыт.

Во время прений представитель обвинения сказал, что вина молодого человека доказана, и попросил назначить Ивану два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

— Я признаю свою вину и раскаиваюсь, — сказал в последнем слове молодой человек. — Это мое первое преступление, и впредь такого не повторится. Если бы мне представилась возможность лично извиниться перед Александром Барсуковым, я бы обязательно это сделал. Прошу не судить меня строго. Я молодой, недавно женился, у меня семья, я хочу ее строить как полноценную ячейку общества.