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Месть за выполнение служебных обязанностей

07.12.2020 14:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бойцы ГУБОП задержали очередного "змагара", который угрожал жестокой расправой силовикам. Подозреваемый - 34-летний житель Гродно. В соцсетях мужчина высказывал угрозы убийства сотрудникам милиции, а также их семьям и детям. Подобные агрессивные послания, а их не менее 40, звучали и в адрес следователей, а также членов избиркома. Дома у радикала нашли БЧБ-полотно, газовый баллончик, технику, а также символику футбольных фанатов. Уголовное дело возбуждено по статье "угроза применения насилия". 
 
Теги: Гродно
 
 
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Бойцы ГУБОП задержали очередного "змагара", который угрожал жестокой расправой силовикам. Подозреваемый - 34-летний житель Гродно. В соцсетях мужчина высказывал...
 
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