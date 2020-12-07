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Восстановление старинной усадьбы на Августовском канале

07.12.2020 14:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

10 лет кропотливой работы понадобилось предпринимателю из Гродно, чтобы восстановить уникальную старинную усадьбу на Августовском канале. Имение магнатов Гурских было широко известно в конце 19-го века. Здесь был заложен уникальный парк, росли виноградники, работал крахмальный завод. В начале 20-го века место стало популярным среди туристов. Чистейшая вода и свежий воздух привлекали гостей. Однако с годами усадьба пришла в запустение. В 2010 году ее выкупил гродненский бизнесмен и собственноручно стал восстанавливать памятник архитектуры. Консультировался у профессиональных реставраторов, обращал внимание на детали. И вот сегодня комплекс готов принимать туристов, в том числе и безвизовых. Здесь работает гостиница, есть ресторан, рядом проходят международные веломаршруты.

Виктор Барташевич, владелец усадьбы: "Увидев вот эту мечту, я влюбился на самом деле. И забыв про тот, который планировался бизнес, я просто перестроился вот сюда. Да, было все заросшее, да, было очень тяжело. Но без труда ничего не получается. Поэтому придя сюда, у меня появился еще больший фанатизм".

В ближайших планах - открытие в усадьбе выставочной галереи и спортивных площадок, а также расширение гостиничного фонда.

 
Теги: Гродно
 
 
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10 лет кропотливой работы понадобилось предпринимателю из Гродно, чтобы восстановить уникальную старинную усадьбу на Августовском канале. Имение магнатов Гурских...
 
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