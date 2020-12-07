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МАРТ начинает предпраздничный мониторинг цен

07.12.2020 14:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предпраздничный мониторинг цен сегодня начинает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Особое внимание ассортименту и стоимости социально значимых товаров - это мясо, молоко, крупы, масло, да и в целом все продукты, которые пользуются повышенным спросом накануне Рождества и Нового года. В поле зрения попадут все магазины в стране и небольшие - у дома и гипермаркеты. Если будут ценовые перекосы, МАРТ готов оперативно принимать меры. 

Из практики прошлых лет, больших нареканий на рост цен в декабре, накануне праздников, немного. Наоборот, торговля старается продать больше в эти дни, объявляя акции и скидки. 

 
 
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Предпраздничный мониторинг цен сегодня начинает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Особое внимание ассортименту и стоимости социально...
 
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