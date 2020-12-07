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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международный день гражданской авиации Мир отмечает День гражданской авиации. Праздник Генассамблея ООН провозгласила 24 года назад. И сегодня поздравления принимают все, кто ежедневно обеспечивает...

Мир отмечает День гражданской авиации. Праздник Генассамблея ООН провозгласила 24 года назад. И сегодня поздравления принимают все, кто ежедневно обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров - бортпроводники, пилоты, авиадиспетчеры, инженеры. Гражданская авиация - важнейший элемент транспортной системы. Из Беларуси можно улететь более чем в 30 направлений. В этом году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, отрасль продолжает развиваться и обновлять свой флот.