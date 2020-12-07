Задержали волонтеров, которые собирали деньги для ребенка с СМА. Им дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

В начале декабря около ТЦ «Рига» задержали двух молодых людей — Сергея Литвинчука и Родиона Чебана. Около торгового центра они занимались благотворительностью по заданию фонда «Боевое братство без границ»: исполняли песни для сбора денег Даниилу Денисову. Малышу нет и года, недавно ему поставили диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа. Тем не менее, 4 декабря суд Советского района дал по 15 суток каждому волонтеру за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Мы узнали у мамы мальчика Кристины Денисовой и председателя фонда Виктора Сивохина, что случилось.



Даник Денисов. Фото: vk.com/danik_help_sma

«Сказали, что такого ребенка вообще не существует»

Семья Денисовых узнала о диагнозе сына 22 сентября в РНПЦ «Мать и дитя». На тот момент мальчику было семь месяцев, и для такой болезни это уже достаточно поздно: до этого говорили лишь о небольшом гипотонусе.

От СМА сейчас есть два лекарства, одобренных в ряде стран. Это Spinraza, уколы, которые нужно вводить пожизненно (стоимость одной ампулы — 70−120 тысяч евро), и Zolgensma, укол, который вводят один раз в жизни (стоимость препарата — 2,135 миллиона долларов).

— В нашем государстве деток с таким диагнозом отправляют домой просто умирать, поэтому мы сразу начали вести сбор средств. В фонд «Боевое братство без границ» мы написали в октябре, там сразу же откликнулись. По моему заявлению они помогали вести нам сбор, — объясняет Кристина. — Насчет инцидента с задержанием я связывалась с руководителем фонда Виктором, он забрал копию постановления суда. Там было написано, что ребята размахивали БЧБ-флагом. Еще руководителю пояснили: задержали волонтеров, так как они «устроили несанкционированный митинг» и вообще «такого ребенка не существует».

Как раз последнее и возмутило больше всего — как Виктора Сивохина, так и семью Денисовых. Тем более что совсем недавно сюжет о Данике выходил на государственном телеканале.

— Суд над ребятами прошел, а со мной даже никто не связался, — говорит Кристина.

Виктор добавляет:

— Причем Сергей и Родион не просто пели в палатке, у них было письменное задание от меня, в котором было четко прописано место сбора пожертвования. И никаких флагов нет, и никто никогда не стоит рядом. Люди проходят — есть желание, то подошли, оставили копейку. После окончания сбора волонтеры вскрывают копилку: 50% отдают в сбор, 50% берут себе на содержание. Это прописано в положении об акции.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Виктор говорит, что суд проходил по скайпу, обвинение строилось на рапорте милиционера.

— Так нельзя, нельзя, — комментирует руководитель фонда. — На примере волонтеров я понял: а что ж тогда происходит с людьми, у которых на самом деле эти флаги [бело-красно-белые] находятся? Вот что плохо. А ведь ребята иностранцы. У меня телефон красный от звонков их родителей из Украины и Молдовы. Когда я читал постановление суда, у меня слезы внутри текли. Как же так, не разобравшись? Даже ни слова не написали, что это волонтеры.

Чтобы освободить Родиона и Сергея из-под ареста, Виктор Сивохин еще 4 декабря приезжал из Бреста в Верховный суд. Но не успел попасть к председателю, получилось это только 7-го числа, в понедельник:

— Я сейчас пришел на прием председателя Верховного суда. Меня сначала хотели отправить обжаловать приговор через Минский городской суд, но я сказал: «Сейчас беру флаг Советского союза, потому что я родился в этой стране, и буду стоять здесь пока не освободите моих волонтеров». В пятницу говорили, что нужен адвокат, что я никто. Сегодня показал устав фонда, документы, что я за ребят отвечаю, меня приняли.

Что делает «Боевое братство без границ» и как они помогают детям

Основная миссия «Боевого братства без границ» — поддержка ветеранов, инвалидов и членов семей погибших при исполнении служебного долга. Прежде всего, это касается воинов-интернационалистов войны в Афганистане (1979−1989). Руководитель фонда Виктор Сивохин тоже ветеран этой войны, кавалер двух орденов Красной Звезды. О фонде пишут на сайте Министерства обороны Республики Беларусь, уточняя: собственного имущества он не имеет, все руководители работают на общественных началах.

С недавнего времени фонд также собирает деньги для детей, больных СМА. Помните Милану Пшенко — девочку, для которой собрали 2,2 миллиона долларов для покупки Zolgensma? Фонд «Боевое братство без границ» помогал собрать эту сумму. «Волонтеры пели в разных местах Беларуси», — подтвердил отец Миланы Сергей Пшенко.

— Мы помогали Милане с начала июля, и уже в конце октября мне позвонила ее мама и сказала, что деньги уже на счету в банке, — эмоционально рассказывает Виктор Сивохин. — Потом я и взялся помогать Данику. Я сам живу недалеко от их семьи и подумал: «Ну как я, полковник боевой, не помогу ребеночку?». Тут же стали организовывать — чем больше групп, тем лучше. До Нового года нужно собрать 2 миллиона. И вот на тебе — собрали.