Кочанова заявила: журналисты, которых судят за акции, работают без аккредитации. Объясняем, что не так

Источник материала: Tut.by

На встрече со студентами журфака БГУ председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила , что журналистов задерживают на несанкционированных акциях так же, как других участников, потому что они работают без аккредитации, а значит, все по закону. Дело в том, что журналисту, который работает на зарегистрированное в Беларуси СМИ, не требуется никакой специальной аккредитации, чтобы освещать массовые мероприятия, и неважно, санкционированы они властями или нет. Более того, у акций протеста нет обозначенных организаторов, поэтому непонятно, кто должен был выдать журналисту специальное разрешение на работу.





— Я вам так скажу: журналистика — это не преступление, — заявила Наталья Кочанова на встрече со студентами журфака, которые интересовались, почему журналистов задерживают на акциях протеста и наказывают штрафом или административным арестом. — Привлекают к ответственности журналистов ровно так, как и других людей, которые участвуют в несанкционированных мероприятиях. И если это мероприятие не санкционировано, вы знаете, что любой журналист может освещать то или иное действо, когда он аккредитован. Если он не аккредитован, он не имеет права освещать это действо — это раз. А во-вторых, то, о чем вы говорите, когда задерживаются журналисты, равно, как и другие люди (…), это не сегодняшнего дня законы. Это законы не 2020 года, не 2019 года, это законы, которые действуют у нас в стране уже много лет. Есть мероприятия, которые должны быть санкционированы, и определены места, где проводятся такие мероприятия. Поэтому если журналист, или госслужащий, или еще кто-то вышел на несанкционированное мероприятие, он будет привлечен к ответственности, это в соответствии с нашим законом.

Давайте посмотрим, что на самом деле говорит закон. Аккредитация как право на ежедневную работу требуется только от корреспондентов иностранных изданий, удостоверение они получают в Министерстве иностранных дел (статья 35 закона «О СМИ»). При этом последние месяцы были задержаны и отправлены на сутки журналисты зарегистрированных в Беларуси СМИ: Onliner, «Новы Час», белорусская «КП», БелаПАН, «Наша Ніва» и другие. Журналисты белорусских СМИ никакой аккредитации даже в теории получить не могут, у них есть удостоверение, где указаны личные данные, издание, должность. Иногда аккредитация выдается на определенные мероприятия (например, на концерт, заседание в парламенте) его организаторами, но на акцию протеста ее никто никогда никому не выдает, непонятно даже, к кому по логике Кочановой стоило бы обращаться журналистам за таким специальным разрешением.

Для работы на массовых мероприятиях никакая аккредитация от «организаторов» и не требуется. Статья 10 закона «О массовых мероприятиях» четко разъясняет, какие документы должны быть при себе у журналиста:

документ, удостоверяющий личность

служебное удостоверение журналиста СМИ ( для сотрудника белорусского издания )

) документ, подтверждающий аккредитацию журналиста иностранного средства массовой информации в Республике Беларусь (для сотрудника иностранного издания).

Также уточняется, что журналист на акции должен иметь «ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации».

В законе не уточняется, какой именно должен быть отличительный знак. Как правило, журналисты работают в жилетах «Пресса», на шее висит бейдж «Пресса» (по желанию может быть и то, и другое). Это требование относится ко всем журналистам, независимо от того, на какое издание они работают — государственное или частное, белорусское или иностранное, независимое или провластное.



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Внимательные зрители могли заметить, что журналисты государственных телеканалов иногда это требование игнорируют: работают без жилетов и без бейджей, на одежде у них нет никаких отличительных знаков, зачастую вместо крупных видеокамер используют небольшие фотоаппараты, на микрофонах нет логотипа телеканала. Были ли привлечены к ответственности за это журналисты госСМИ? Нет. Получают ли они специальную аккредитацию от «организаторов» акций протестов? Нет.

Законы, которые регулируют работу журналистов в этой части, приняты не в 2020 и не в 2019 году, как правильно заметила глава верхней палаты парламента. Закон «О СМИ» принят в 2008 г., Закон «О массовых мероприятиях» — в 1997 г. Но в них вы не найдете ни слова о том, что журналисты белорусских СМИ обязаны получать аккредитацию на несанкционированные мероприятия, будь то воскресный марш протеста или шествие сторонников Лукашенко.