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На митинге задержан несовершеннолетний

07.12.2020 16:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские правоохранители продолжают задерживать на несанкционированных митингах несовершеннолетних. Накануне на проспекте Любимова в Минске был остановлен 17-летний парень из Щомыслицы. Позже за парнем приехал отец. Мужчина высказался о поведении сына и происходящем в стране. 
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские правоохранители продолжают задерживать на несанкционированных митингах несовершеннолетних. Накануне на проспекте Любимова в Минске был остановлен...
 
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