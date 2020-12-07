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На митинге задержан несовершеннолетний
07.12.2020 16:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские правоохранители продолжают задерживать на несанкционированных митингах несовершеннолетних. Накануне на проспекте Любимова в Минске был остановлен 17-летний парень из Щомыслицы. Позже за парнем приехал отец. Мужчина высказался о поведении сына и происходящем в стране.
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Белорусские правоохранители продолжают задерживать на несанкционированных митингах несовершеннолетних. Накануне на проспекте Любимова в Минске был остановлен...
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