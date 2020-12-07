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Ключевая задача достигнута - сохранена финансовая стабильность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совещание по вопросам работы экономики Как белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021 года? Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены...

Как белорусская экономика сработала в этом году и чего ожидать от 2021 года?Сегодня это главные темы во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и члены правительства обсуждают показатели экономического сектора. Да, 2020 год и пандемия заметно ударили по многим отраслям, однако отсутствие тотального карантина и аккуратные меры государства позволили обойтись без провалов. Из главных достижений – сохранили финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке.Планы на 2021 год и ближайшую пятилетку в целом у правительства сохраняют тенденции предыдущей. Это увеличение внутреннего спроса, укрепление экспорта. Важная статья прогнозных документов – это рост доходов и сдерживание цен на социально-значимые товары.