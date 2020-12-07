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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К. Коктыш: Санкции против Беларуси - политическое давление со стороны ЕС и Запада Тем временем, будто не видя реальной картины, страны ЕС и Запад продолжают использовать санкции против Беларуси как политическое давление. Цель - под видом...

Тем временем, будто не видя реальной картины, страны ЕС и Запад продолжают использовать санкции против Беларуси как политическое давление. Цель - под видом демократии, захватить рынки другой страны и избавиться от конкурентов. Но как показывает практика, такой вид экономического прессинга результатов не дает.Таким мнением с нашим телеканалом поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш