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К. Коктыш: Санкции против Беларуси - политическое давление со стороны ЕС и Запада
07.12.2020 16:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТем временем, будто не видя реальной картины, страны ЕС и Запад продолжают использовать санкции против Беларуси как политическое давление. Цель - под видом демократии, захватить рынки другой страны и избавиться от конкурентов. Но как показывает практика, такой вид экономического прессинга результатов не дает.
Таким мнением с нашим телеканалом поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО (Россия): "Если брать современную историю санкций, то говорить о том, что удалось политически вынудить другую страну давлением к тому, что ты хочешь, на самом деле не получается. В этом плане, санкционное давление декларирует красивые цели, но на деле это расчищение рыночного пространства для себя, это создание отдельных зон торговли, которые позволяют не допускать товары своего конкурента на том основании, что они недостаточно демократичны или не так произведены. На самом деле это та ситуация, когда рыночная конкуренция сама по себе не срабатывает, то ее всегда выгодно подкреплять политическими аргументами, и эти соображения, гораздо чаще оказываются первичными, в отношении любых других санкций".
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Тем временем, будто не видя реальной картины, страны ЕС и Запад продолжают использовать санкции против Беларуси как политическое давление. Цель - под видом...
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