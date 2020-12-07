ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко снова взялся за тунеядцев: заставить всех работать

07.12.2020 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по работе экономики поставил правительству республики задачу трудоустроить всех безработных.

© Sputnik
Ты кого тунеядцем назвал?!

"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции: подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", – заявил он.

По словам главы государства, данная мера является непопулярной, но без нее не обойтись.

"Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто "протестун" на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления", – сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что государство вынуждено тратить "огромные деньги" для раскрытия этих преступлений, а потом вкладывать средства в содержание отдельных граждан, которые попали в тюрьмы.

"Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", – заключил он.

Декрет "о тунеядстве" был принят в Беларуси в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Позже была разработана новая версия декрета – она для тунеядцев предусматривала не только штрафы, отмену отдельных льгот и повышение тарифов на некоторые услуги, но и стимулирование занятости в республике.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, к этой задаче должны подключиться даже правоохранительные органы, потому что тунеядцы – это потенциальные преступники.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова заявила: журналисты, которых судят за акции, работают без аккредитации. Объясняем, что не так
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика