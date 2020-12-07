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Лукашенко снова взялся за тунеядцев: заставить всех работать
07.12.2020 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по работе экономики поставил правительству республики задачу трудоустроить всех безработных.
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"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции: подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", – заявил он.
По словам главы государства, данная мера является непопулярной, но без нее не обойтись.
"Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто "протестун" на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления", – сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что государство вынуждено тратить "огромные деньги" для раскрытия этих преступлений, а потом вкладывать средства в содержание отдельных граждан, которые попали в тюрьмы.
"Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", – заключил он.
Декрет "о тунеядстве" был принят в Беларуси в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Позже была разработана новая версия декрета – она для тунеядцев предусматривала не только штрафы, отмену отдельных льгот и повышение тарифов на некоторые услуги, но и стимулирование занятости в республике.
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По словам президента, к этой задаче должны подключиться даже правоохранительные органы, потому что тунеядцы – это потенциальные преступники.
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