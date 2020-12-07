Лукашенко снова взялся за тунеядцев: заставить всех работать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по работе экономики поставил правительству республики задачу трудоустроить всех безработных.

"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции: подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", – заявил он.

По словам главы государства, данная мера является непопулярной, но без нее не обойтись.

"Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто "протестун" на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления", – сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что государство вынуждено тратить "огромные деньги" для раскрытия этих преступлений, а потом вкладывать средства в содержание отдельных граждан, которые попали в тюрьмы.

"Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", – заключил он.

Декрет "о тунеядстве" был принят в Беларуси в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Позже была разработана новая версия декрета – она для тунеядцев предусматривала не только штрафы, отмену отдельных льгот и повышение тарифов на некоторые услуги, но и стимулирование занятости в республике.

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