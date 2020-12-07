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Один из Boeing 767 Лукашенко был замечен на аэродроме в Орше
07.12.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 7 декабря на аэродроме Болбасово под Оршей приземлился один из самолетов Александра Лукашенко — Boeing 767−32KER с бортовым номером EW-001PB. Об этом
В видеоролике продолжительностью около минуты видно, как приземляется самолет в красно-зеленой ливрее с номером EW-001PB и государственным гербом на киле.
По информации сервиса слежения за самолетами
Александра Лукашенко на борту не было: в это время в Минске он проводил
Этот Boeing 767, напомним,
Напомним, аэродром Орша
В этом году Банк развития
Аэродром Орша расположен возле поселка Болбасово в 10 км юго-западнее города Орши, поэтому его еще называют «Болбасово». На территории аэродрома располагаются подразделения ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». В 2017 году аэродром открыли для международных полетов.
Его планируют
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Утром 7 декабря на аэродроме Болбасово под Оршей приземлился один из самолетов Александра Лукашенко - Boeing 767−32KER с бортовым номером EW-001PB.
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