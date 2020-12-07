Один из Boeing 767 Лукашенко был замечен на аэродроме в Орше

Источник материала: Tut.by

Утром 7 декабря на аэродроме Болбасово под Оршей приземлился один из самолетов Александра Лукашенко — Boeing 767−32KER с бортовым номером EW-001PB. Об этом сообщили «Народные новости Витебска». Видео приземления снял местный житель.

В видеоролике продолжительностью около минуты видно, как приземляется самолет в красно-зеленой ливрее с номером EW-001PB и государственным гербом на киле.

По информации сервиса слежения за самолетами Radarbox , президентский Boeing вылетел из Минска в 10.42 и примерно через 15 минут приземлился в Орше. Там он пробыл немногим более получаса и вылетел назад, в Минск.





Александра Лукашенко на борту не было: в это время в Минске он проводил совещание о работе экономики Беларуси в 2020 году.

Этот Boeing 767, напомним, купили для Лукашенко в 2012 году, ранее он принадлежал бывшему туркменскому лидеру Сапармурату Ниязову. Самолет совершил первый полет в 2004 году. Это дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер. В модификации 300ER максимальная дальность составляет 11 065 км, максимальная взлетная масса — 186,9 тонны.

Напомним, аэродром Орша недавно получил сертификат годности к эксплуатации и статус международного. Он может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, а также вертолеты всех типов в любое время суток. Будет использоваться для приема грузовых рейсов, а также станет запасным для посадки крупных самолетов.

В этом году Банк развития направил на капремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежных дорожек и строительство вспомогательных объектов на аэродроме до 19,5 млн долларов.

Аэродром Орша расположен возле поселка Болбасово в 10 км юго-западнее города Орши, поэтому его еще называют «Болбасово». На территории аэродрома располагаются подразделения ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». В 2017 году аэродром открыли для международных полетов.

Его планируют использовать как запасной для Национального аэропорта Минск.