Стало известно, когда начнется строительство нового азотного комплекса «Гродно Азот»

Источник материала: Tut.by

Строительство нового азотного комплекса «Гродно Азот» может начаться в 2021 году. Точные сроки пока неизвестны, но в Минстройархитектуры рассчитывают, что проект стартует в следующем году. Об этом в эфире «Беларусь-1» заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.



Фото: «Гродненский химик»

— Хотелось бы, чтобы в следующем году. Какой-то более конкретной информации я сказать не могу, но мы планируем, что уже в следующем году приступим к активной фазе строительства этого объекта, — заявил Руслан Пархамович.

По его словам, на азотном комплексе планируют задействовать строителей, которые высвобождаются по мере завершения работ на БелАЭС.

В феврале этого года ОАО «Гродно Азот» предварительно определилось с подрядчиком на строительство нового азотного комплекса. К процедуре улучшения предложения была допущена итальянская компания TECNIMONT S. p. A.

Проект строительства нового азотного комплекса предварительно оценивался в 1,2 млрд долларов. Его планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году. Новый комплекс позволит производить 1,25 млн т азотных удобрений в год.