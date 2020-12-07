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Лукашенко снова берется за тунеядцев

07.12.2020 16:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко приказал взять на учет всех неработающих граждан и заставить их работать. Для этого он разрешал подключить сотрудников силовых ведомств.

В понедельник 7 декабря Александр Лукашенко провел совещание по экономическим вопросам, на котором вновь поднял тему тунеядства. Он приказал трудоустроить всез неработающих и даже подключить для этого милицию, если потребуется.

«Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», — сказал он, заявив также, что все ныне шатающиеся безработные - завтрашние преступники, на раскрытие преступлений которых придется тратить огромные ресурсы государства.

Лукашенко приказал создать базу безработных и заставить работать каждого из них, найдя им работу.

«Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — добавил он.

Стоит напомнить, что вопрос борьбы с так называемыми тунеядцами поднимается властями уже несколько лет. Наиболее активно бороться с ними начали после 2017 года (после подсчетов власти нашли в Беларуси 500 тысяч тунеядцев). Тогда же по стране прокатилась волна массовых акций протеста. Первая акция протеста «тунеядцев» прошла 17 февраля 2017 года в Минске и собрала несколько тысяч человек. Через два дня, 19 февраля, протестами были охвачены Витебск, Гомель, Гродно и Могилев.

26 февраля такие митинги прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, участниками которых стали по разным оценкам от 3000 до 7000 человек. Наиболее многочисленным был митинг в Витебске, где участвовало до 2000 противников декрета.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Александр Лукашенко приказал взять на учет всех неработающих граждан и заставить их работать. Для этого он разрешал подключить сотрудников силовых ведомств.
 
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