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Лукашенко снова берется за тунеядцев
07.12.2020 16:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко приказал взять на учет всех неработающих граждан и заставить их работать. Для этого он разрешал подключить сотрудников силовых ведомств.
В понедельник 7 декабря Александр Лукашенко провел совещание по экономическим вопросам, на котором вновь поднял тему тунеядства. Он приказал трудоустроить всез неработающих и даже подключить для этого милицию, если потребуется.
«Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», — сказал он, заявив также, что все ныне шатающиеся безработные - завтрашние преступники, на раскрытие преступлений которых придется тратить огромные ресурсы государства.
Лукашенко приказал создать базу безработных и заставить работать каждого из них, найдя им работу.
«Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — добавил он.
Стоит напомнить, что вопрос борьбы с так называемыми тунеядцами поднимается властями уже несколько лет. Наиболее активно бороться с ними начали после 2017 года (после подсчетов власти
26 февраля такие
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Александр Лукашенко приказал взять на учет всех неработающих граждан и заставить их работать. Для этого он разрешал подключить сотрудников силовых ведомств.
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