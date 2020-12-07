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Задержан бывший милиционер, который заявлял о пытках на Окрестина. Его обвиняют по уголовному делу
07.12.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях был задержан бывший начальник уголовного розыска Заводского РУВД Дмитрий Кулаковский. Он покинул службу вскоре после президентских выборов, поскольку был не согласен с действиями власти. В октябре его задержали сотрудники управления собственной безопасности милиции, почти месяц он провел в изоляторе на Окрестина, где с ним
Дмитрий Кулаковский еще недавно возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска. Работал в милиции с 2006 года, имеет профессиональные награды и благодарности от руководства.
После выборов Дмитрий заявил, что не согласен с действиями власти. В сентябре приняли его рапорт на увольнение. А вскоре объявили подозреваемым по делу в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет) из числа сотрудников правоохранительных органов.
В октябре сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали его недалеко от дома — за «неповиновение» он получил 12 суток ареста. Наказание отбывал в изоляторе на Окрестина. Там его поместили в карцер, условия были
После первого административного срока Кулаковский на свободу не вышел, его задержали снова за «неповиновение», на этот раз участковому милиционеру, и дали уже 15 суток ареста. Часть второго срока он снова провел в карцере в тех же условиях. В знак протеста Дмитрий проглотил четыре металлических предмета.
Семья и защитник заявили, что условия, в которых он содержится, можно расценить как пытки.
После того, как история появилась в СМИ, Кулаковского перевели в обычную камеру. С редакцией TUT.BY связалось сразу несколько человек, которые сидели или вместе с Кулаковским, или в соседних камерах, они подтвердили, что для него как для бывшего сотрудника милиции умышленно создавали чрезвычайно жестокие условия содержания. Комментарий пресс-службы МВД, куда обращались дважды, мы так и не получили.
По отбытию 27 суток административного ареста Дмитрий был освобожден. На днях он пытался покинуть Беларусь, мера пресечения в отношении него не избиралась, однако ему был временно ограничен выезд за пределы страны. Как стало известно TUT.BY, экс-милиционер был задержан на границе и доставлен в изолятор, уже по уголовному делу (оскорбление представителя власти).
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В отношении Дмитрия Кулаковского заведено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти.
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