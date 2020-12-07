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Американский институт демонтирует статую "Каменной стены" Джексона

07.12.2020 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Военный институт Вирджинии (VMI) – старейший американский профильный колледж – начал демонтаж статуи генерала Томаса "Каменной стены" Джексона, говорится в заявлении учебного заведения.

Осенью попечительский совет института принял решение убрать статую. Ранее губернатор штата Ральф Нортам распорядился провести расследование по поводу фактов "очевидной и устрашающей культуры продолжающегося структурного расизма в Военном институте Вирджинии".

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Видеофакт: демонстранты пытались снести памятник Джексону в Вашингтоне

"Военный институт Вирджинии сегодня (в понедельник) начал процесс перемещения в Музей гражданской войны статуи "Каменной стены" Джексона, которая стоит перед казармами VMI", - гласит текст заявления.

На демонтаж и перенос памятника планируется потратить 209 тысяч долларов. Эта сумма будет взята из бюджета на техобслуживание и ремонт колледжа. Ранее на фоне скандала с памятником покинул пост директора VMI отставной генерал Джеймс Генри Бинфорд Пей, руководивший институтом с 2003 года. Он был против демонтажа.

Томас Джонатан Джексон командовал подразделениями армии Конфедерации и получил свое прозвище "Каменная стена" еще в самом начале Гражданской войны. Он был смертельно ранен в 1863-м, когда солдаты его же дозора выстрелили в генерала, приняв его за врага. Джексону ампутировали руку, и он умер от пневмонии спустя восемь дней. Гибель "Каменной стены" историки называют одной из причин неудач Юга в ходе дальнейшей военной кампании конфедератов.

В США сейчас наблюдается массовый снос памятников, так или иначе связанных с рабовладельческим Югом. Это происходит на фоне протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

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Теги: Минск
 
 
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Один из самых известных генералов Гражданской войны в США командовал войсками Юга и получил смертельное ранение от пуль своих же солдат.
 
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