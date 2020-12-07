Точечные задержания участников и журналистов - в Минске прошел десятый по счету марш пенсионеров

Источник материала: Tut.by

В столице прошел десятый по счету марш пенсионеров — акции уже на протяжении двух месяцев традиционно проводятся по понедельникам. Как и в прошлый понедельник, в этот не обошлось без задержаний.



Фото: TUT.BY

В понедельник, 7 декабря, местом сбора была выбрана площадь Якуба Коласа. Около полудня участников тут уже ожидали желтые автобуы и тонированные авто с силовиками, а на самой площади стояли трактора. ГАИ перекрыла проезд по улице Якуба Коласа на промежутке от пересечения с Сурганова до района Комаровского рынка, также было ограничено движение по проспекту Независимости в сторону центра.





Собравшихся на площади участников акции, которые хором скандировали: «Мы гуляем», через мегафон предупреждали о том, что мероприятие не санкционировано, а возле выходов из подземных переходов дежурили силовики.









Чуть позже начались точечные задержания, в том числе и журналистов — были задержаны корреспондент «Белсата» Любовь Лунева и оператор Иван Куракевич. Тем не менее части участников марша удалось прорваться через кордоны силовиков и покинуть площадь.



Фото: TUT.BY



Фото: TUT.BY

Участники акции разделились на две группы: одна из них дошла до Красного костела и собралась возле установленной у него елки, а другая часть выбрала ориентиром корпус ФМО БГУ возле железнодорожного вокзала.

Люди скандировали: «Жыве Беларусь!», «Свободу политзаключенным!». И здесь милиция просила собравшихся разойтись. Позже к Привокзальной площади приехали микроавтобусы с силовиками, людей разогнали, сообщает БелаПАН .