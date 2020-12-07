«Висели по схеме БЧБ». Из-за маек, сохнувших на балконе, милиция изъяла у могилевчан компьютерную технику

Источник материала: Tut.by

В Могилеве милиция изъяла у семьи ноутбуки: пришли с осмотром после жалобы соседки на висящие на лоджии майки — две белые и одну красную. Оказалось, пожилая соседка приняла одежду за бело-красно-белый флаг.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: mogilev. online

Как рассказал TUT.BY могилевчанин Иван Ершов, одежду на застекленной лоджии они вывешивают сушиться регулярно. «И в этот раз майки висели, как это сейчас говорится, „по схеме БЧБ“. Лоджия у нас застеклена, окна почти всегда закрыты, а сейчас запотевают. И наша пожилая соседка, похоже, приняла майки за флаг. Вызвала милицию».

Милиция, как потом оказалось, тут же отреагировала. Силовики приезжали сначала в среду, 2 декабря, но Ершовы об этом не знали: у них не работают ни домофон, ни дверной звонок. На следующий день, 3 декабря, Ершовы открыли, и участковый милиционер с сотрудником РОВД предъявил постановление прокурора на осмотр квартиры.

— Осмотрели — а флага у нас нет, хотя милиционеры сказали, что пришли за ним. Составили протокол опроса — спрашивали только биографические данные. Сказали, что подозревают в совершении административного правонарушения по ст. 23.34 КоАП. Но в протоколе это нигде не указано. И стали забирать ноутбуки зачем-то. Супруга начала возмущаться — мол, на каких основаниях? — и милиционеры пригрозили, что если будем шуметь, то и мобильные телефоны заберут, — говорит Иван.

Ноутбуки изъяли при понятых — соседях. Но никаких документов милиционеры Ершовым не оставили. По словам Ивана, сейчас ноутбуки находятся у участкового. Зачем их забрали, Ершовы так и не поняли. И когда им вернут технику, тоже неизвестно.

Ивана пригласили на беседу в РОВД сегодня, 7 декабря, но потом участковый сказал не приходить: мол, не до него.