Талантливой молодежи из фонда президента выделят 116 тыс. рублей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Более 116 тысяч рублей будет выделено из специального президентского фонда для поддержки талантливой молодежи Беларуси, сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.

Соответствующее распоряжение в понедельник 7 декабря подписал Александр Лукашенко.

"В соответствии с документом более 116 тысяч рублей направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что поощрениями отмечены победители республиканских и международных фестивалей, творческих конкурсов.

В пресс-службе подчеркнули, что это распоряжение свидетельствует о внимании государства к созданию условий для обучения и развития талантливой молодежи, стимулированию ее активности, профессионального роста.