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Талантливой молодежи из фонда президента выделят 116 тыс. рублей
07.12.2020 19:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Более 116 тысяч рублей будет выделено из специального президентского фонда для поддержки талантливой молодежи Беларуси, сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.
© Sputnik Нина Зотина
Соответствующее распоряжение в понедельник 7 декабря подписал Александр Лукашенко.
"В соответствии с документом более 116 тысяч рублей направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества", – сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что поощрениями отмечены победители республиканских и международных фестивалей, творческих конкурсов.
В пресс-службе подчеркнули, что это распоряжение свидетельствует о внимании государства к созданию условий для обучения и развития талантливой молодежи, стимулированию ее активности, профессионального роста.
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Поощрениями отмечены победители республиканских и международных фестивалей, а также творческих конкурсов.
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