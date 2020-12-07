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Талантливой молодежи из фонда президента выделят 116 тыс. рублей

07.12.2020 19:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Более 116 тысяч рублей будет выделено из специального президентского фонда для поддержки талантливой молодежи Беларуси, сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.

© Sputnik Нина Зотина
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Соответствующее распоряжение в понедельник 7 декабря подписал Александр Лукашенко.

"В соответствии с документом более 116 тысяч рублей направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что поощрениями отмечены победители республиканских и международных фестивалей, творческих конкурсов.

В пресс-службе подчеркнули, что это распоряжение свидетельствует о внимании государства к созданию условий для обучения и развития талантливой молодежи, стимулированию ее активности, профессионального роста.

 
Теги: Минск
 
 
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Поощрениями отмечены победители республиканских и международных фестивалей, а также творческих конкурсов.
 
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