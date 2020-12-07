Против жителя Хатежино возбудили три уголовных дела за чучело главы МВД и надпись «Не забудем, не простим»

Источник материала: Tut.by

Жителя поселка Хатежино обвиняют в том, что он 15 и 17 ноября на путепроводах подвесил чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим». Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что мужчина действовал не один. Сейчас этих людей разыскивают.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сотрудники Ждановичского отдела милиции Минского РУВД задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино. Утверждается, что он 15 и 17 ноября на путепроводах подвесил чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим».

— Как оказалось, этим мужчина не ограничился — он регулярно наносил символы «Погоня» на мостах в окрестностях Хатежино, а также в минувшие выходные организовал так называемый протестный марш в поселке, — сообщает МВД.

По данным силовиков, мужчина действовал не один:

— Группа была хорошо организована и были четко распределены роли и зоны ответственности каждого участника. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их личностей и последующему задержанию.

В отношении мужчины возбуждено 3 уголовных дела: два — по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство) и по ст. 341 УК Республики Беларусь (Осквернение сооружений и порча имущества).