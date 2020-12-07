ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Против жителя Хатежино возбудили три уголовных дела за чучело главы МВД и надпись «Не забудем, не простим»

07.12.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жителя поселка Хатежино обвиняют в том, что он 15 и 17 ноября на путепроводах подвесил чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим». Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что мужчина действовал не один. Сейчас этих людей разыскивают.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сотрудники Ждановичского отдела милиции Минского РУВД задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино. Утверждается, что он 15 и 17 ноября на путепроводах подвесил чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим».

— Как оказалось, этим мужчина не ограничился — он регулярно наносил символы «Погоня» на мостах в окрестностях Хатежино, а также в минувшие выходные организовал так называемый протестный марш в поселке, — сообщает МВД.

По данным силовиков, мужчина действовал не один:

— Группа была хорошо организована и были четко распределены роли и зоны ответственности каждого участника. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их личностей и последующему задержанию.

В отношении мужчины возбуждено 3 уголовных дела: два — по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство) и по ст. 341 УК Республики Беларусь (Осквернение сооружений и порча имущества).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Ждановичского отдела милиции Минского РУВД задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино. Утверждается, что он 15 и 17 ноября на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Талантливой молодежи из фонда президента выделят 116 тыс. рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика