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Против жителя Хатежино возбудили три уголовных дела за чучело главы МВД и надпись «Не забудем, не простим»
07.12.2020 19:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя поселка Хатежино обвиняют в том, что он 15 и 17 ноября на путепроводах подвесил чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим». Как
Сотрудники Ждановичского отдела милиции Минского РУВД задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино. Утверждается, что он 15 и 17 ноября на путепроводах подвесил чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим».
— Как оказалось, этим мужчина не ограничился — он регулярно наносил символы «Погоня» на мостах в окрестностях Хатежино, а также в минувшие выходные организовал так называемый протестный марш в поселке, — сообщает МВД.
По данным силовиков, мужчина действовал не один:
— Группа была хорошо организована и были четко распределены роли и зоны ответственности каждого участника. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их личностей и последующему задержанию.
В отношении мужчины возбуждено 3 уголовных дела: два — по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство) и по ст. 341 УК Республики Беларусь (Осквернение сооружений и порча имущества).
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Против жителя Хатежино возбудили три уголовных дела за чучело главы МВД и надпись «Не забудем, не простим»
Сотрудники Ждановичского отдела милиции Минского РУВД задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино. Утверждается, что он 15 и 17 ноября на...
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