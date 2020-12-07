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Дмитрий Кулеба не видит фундаментальной необходимости для экономических санкций
07.12.2020 20:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В такой незавидной экономической ситуации Украине не до политических амбиций. Вот и вспомнили соседи о том, что "важна торговля с Беларусью". Заявление прозвучало из уст украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью «РБК-Украина».
Метаморфозы украинской риторики
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины: "Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики. У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас фундаментальной необходимости для экономических санкций. Торговля одинаково важна для обеих стран. Будем двигаться по этой логике".
Дыра в бюджете
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В такой незавидной экономической ситуации Украине не до политических амбиций. Вот и вспомнили соседи о том, что "важна торговля с Беларусью". Заявление прозвучало...
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