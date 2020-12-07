День посткроссера прошел в почтовых отделениях Беларуси

Источник материала: БT

День посткроссера в отделениях почтовой связи. Целый день открытки можно было отправить дешевле. В ответ как бонус придут послания из других стран. Посткроссинг - это международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков мира обмениваются почтовыми карточками и марками. В коллекции некоторых любителей более тысячи открыток. Белпочта проводит такие мероприятия, как день посткроссера, несколько раз в год, ведь движение в нашей стране достаточно популярное - посткроссеров в Беларуси почти 32 тысячи.

Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП "Белпочта": "Суть акции заключается в том, что при отправке десяти и более международных почтовых карточек предоставляется скидка 10 %. РУП "Белпочта" активно поддерживает движение посткроссинг. С 2005 года только белорусскими посткроссерами, а это почти 32 тыс. человек, было отправлено и получено более 2 млн открыток. Участники проекта активно пользуются нашей акцией, звонят, узнают заранее. На сайте Белпочты есть раздел "Акции". Там написаны все дни, когда проходит день посткроссера".

Чтобы стать одним из посткроссеров, надо зарегистрироваться на сайте проекта, указать адрес и короткую информацию о себе. Система предложит отправить открытки пяти жителям разных стран, а через некоторое время посткроссер найдет открытки и в своем ящике.