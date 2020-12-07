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Ледяные деревья и сани Деда Мороза появились рядом с Дворцом Республики
07.12.2020 20:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Октябрьскую площадь украсили праздничные фотозоны. Скоро здесь появятся еще две новых композиции с ледяными глыбами и луной, а также световые арки и сказочные герои.
Новогодний декор постепенно появляется и на других праздничных площадках. Например, на площади Независимости можно увидеть елку, большие ящики с подарками и поздравительные бигборды.
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Октябрьскую площадь украсили праздничные фотозоны. Скоро здесь появятся еще две новых композиции с ледяными глыбами и луной, а также световые арки и сказочные...
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