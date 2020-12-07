Ледяные деревья и сани Деда Мороза появились рядом с Дворцом Республики

Источник материала: БT

Октябрьскую площадь украсили праздничные фотозоны. Скоро здесь появятся еще две новых композиции с ледяными глыбами и луной, а также световые арки и сказочные герои.

Новогодний декор постепенно появляется и на других праздничных площадках. Например, на площади Независимости можно увидеть елку, большие ящики с подарками и поздравительные бигборды.