Завершился конкурс эскизов новогодних игрушек для главной елки страны

Источник материала: БT

Чем украсят главную елку страны? Куклами, мороженым и сказочными героями... Завершился конкурс эскизов новогодних игрушек для вечнозеленой красавицы. Приняли участие 107 столичных предприятий и учебных заведений, но жюри определило только пять лучших, чьи работы "оденут" елку! А это более 200 оригинальных элементов! Они выполнены из твердых, прочных к капризам погоды материалов.

Эскизы игрушек должны были содержать логотип или эмблему участника конкурса, а также соответствовать новогодней тематике. Завершить украшение города к праздникам планируют до 15 декабря.