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Завершился конкурс эскизов новогодних игрушек для главной елки страны

07.12.2020 20:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чем украсят главную елку страны? Куклами, мороженым и сказочными героями... Завершился конкурс эскизов новогодних игрушек для вечнозеленой красавицы. Приняли участие 107 столичных предприятий и учебных заведений, но жюри определило только пять лучших, чьи работы "оденут" елку! А это более 200 оригинальных элементов! Они выполнены из твердых, прочных к капризам погоды материалов.

Эскизы игрушек должны были содержать логотип или эмблему участника конкурса, а также соответствовать новогодней тематике. Завершить украшение города к праздникам планируют до 15 декабря.

 
 
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Чем украсят главную елку страны? Куклами, мороженым и сказочными героями... Завершился конкурс эскизов новогодних игрушек для вечнозеленой красавицы. Приняли...
 
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