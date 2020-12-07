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Пешеходы под пристальным контролем ГАИ. Профилактическая акция стартовала в Минске

07.12.2020 20:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С сегодняшнего дня именно пешеходы под пристальным контролем ГАИ. Профилактическая акция стартовала в столице. Особое внимание правилам переезда и перехода дороги, а также наличию у пешеходов фликеров. За одиннадцать месяцев на территории Минска зарегистрировано более двух сотен дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 209 человек получили травмы различной степени тяжести и 16 погибли. Дорожные инспекторы будут выявлять нарушения проезда пешеходных переходов водителями, а также напоминают всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными.

Причиной ДТП часто становится собственная неосторожность пеших участников дорожного движения. ГАИ рекомендует использовать фликеры при движении в темное время суток, чтобы стать более заметными на плохо освещенных участках дорог.

 
Теги: Минск
 
 
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С сегодняшнего дня именно пешеходы под пристальным контролем ГАИ. Профилактическая акция стартовала в столице. Особое внимание правилам переезда и перехода...
 
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