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В концертом зале "Верхний город" проходит региональный этап национального отбора на конкурс молодых

07.12.2020 21:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021". Первый тур вокальных испытаний для артистов от 18 до 31 года организовали в концертном зале "Верхний город". Место неслучайное: пространство и акустика - выгодно подчеркивают данные каждого артиста. Участники подготовили по две композиции. Эстрадную песню композитора славянской страны (на одном из славянских языков), а также мировой хит. Обязательным условием участия стал опыт концертных выступлений и победы на международных и республиканских конкурсах и фестивалях.

По итогам прослушиваний экспертная комиссия выберет до 5-ти участников. Эти артисты выступят во втором туре национального отбора. Такое же количество выбирает жюри в каждой из областей. Итоги минского отбора подведем в "Панораме". А завершится региональный этап испытаний 11 декабря в Брестской области.

 
Теги: Витебск
 
 
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Исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021". Первый тур вокальных испытаний для артистов от 18 до 31 года организовали в концертном зале "Верхний город". Место...
 
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