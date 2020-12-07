Андрей Савиных: Мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей

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Как качество жизни в малых населенных пунктах подтянуть до уровня городских? Ответ кроется в том числе и в создании развитой торговой сети с равными условиями для всех игроков рынка. Но как показывает практика, такие "ограничения во благо" зачастую вместо здоровой конкуренции в небольших городах и поселках оказывают обратный эффект и оставляют жителей без современного сервиса. К решению вопроса подключились депутаты.



Жители агрогородка Березинское в Молодечненском районе просят открыть в своем агрогородке магазин крупной торговой сети. С такой же просьбой в компанию обращалась и районная власть, но сделать это закон пока запрещает. Причина в 20-процентном барьере, который в любом райцентре достигается после открытия одного хорошего сетевого магазина. Поэтому в Березинском, несмотря на многочисленные просьбы местных жителей и жителей прилегающих деревень, появиться такой магазин пока не может.

"У нас большинство людей едет в Молодечно. И пенсионеры, и инвалиды едут туда и закупаются на месяц. Написали в райисполком просьбу, чтобы открыли нам "Евроопт". Чтобы и какие-то скидки, и розыгрыши, и продуктов разнообразие, потому что мы привыкли только к одному. Безусловно, нужен "Евроопт".



Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "С момента использования этого порога каких-либо позитивных фактов влияния я не обнаружил. Могу только сказать, что в малых городах он влияет негативно. Поскольку, открывая даже один магазин, торговая сеть очень быстро достигает 20-процентного порога. И хотя спрос есть по-прежнему, они уже не могут открыть второй магазин. Фактически получается парадоксальным образом мы ограничиваем конкуренцию, которая в принципе ведет к более высоким ценам на ту же корзину продуктов по сравнению, например, с Минским регионом. Цены в результате для жителей малых городов становятся выше".



Депутат Андрей Савиных видел большое количество обращений граждан с просьбами увеличить количество магазинов в их населенных пунктах, но торговая сеть в рамках закона не может пойти навстречу покупателям. Запретительный норматив депутат Савиных предлагает поднять хотя бы до 25 %. Об этом же говорит и международный опыт.



Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я очень внимательно посмотрел на то, какие пороговые значения применяются в других странах. Могу сказать, что в Казахстане эта цифра отсутствует вообще. В России 25 %, и они говорят о необходимости увеличения. Я убежден, что у МАРТа достаточно инструментов влияния на торговые сети в рамках антимонопольного законодательства. Поэтому уверен, что увеличение порогового значения не принесет никакого негатива. Мы должны слушать бизнес, мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей. В конечном итоге это будет вести к росту конкуренции, снижению цен для наших потребителей и (отдельно я сейчас консультируюсь и по этим вопросам) к появлению программ, которые будут помогать нашим малым производителям легче входить в сети и предлагать свою продукцию конечному потребителю".



Чтобы достичь согласия депутатского корпуса, Андрей Савиных планирует организовать для коллег-парламентариев круглый стол с участием экспертов. Депутат считает, что вопрос важен и принципиален, новые нормы должны отвечать современным реалиям и не тормозить развитие бизнеса, не быть преградой для конкуренции. Ведь в выигрыше окажутся покупатели.