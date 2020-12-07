ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К. Коктыш: Призывы к забастовкам не получили поддержку у белорусов

07.12.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Забастовки - это не конструктивный метод борьбы, а попытки оппозиции закрепиться в политическом поле. И, как показало время, такой способ протеста доказал свою неэффективность и получил в ответ только неблагодарность белорусского общества. Таким мнением с нашим телеканалом поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО (Россия): "Призыв к забастовке, был опасен самый первый, когда было не понятно, будет забастовка или нет, реализуется или не реализуется. Это стало понятно буквально на вторую неделю после начала протестов, что предприятия не услышали эти призывы, что предприятия стали исходить из собственной прагматики. Ну на самом деле госпредприятия, бастующие против работодателей, - это был бы оксюморон немножко. Тогда уже стало понятно, что это не сработает, это не получится. Их же заманивают в качестве дешевой рабочей силы, которая будет стоить дешевле местной. Те, кто приедут со своим бизнесом, таких я думаю, будут единицы, скорее всего проиграют в налоговых льготах. А те, кто нанимаются, кто не хозяева своего бизнеса, они, естественно, будут вынуждены наниматься на тех условиях, которые им предложат и вряд ли это будут условия лучше, чем в Беларуси".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забастовки - это не конструктивный метод борьбы, а попытки оппозиции закрепиться в политическом поле. И, как показало время, такой способ протеста доказал свою...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уголовное дело за оскорбление в сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика