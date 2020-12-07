К. Коктыш: Призывы к забастовкам не получили поддержку у белорусов

Источник материала: БT

Забастовки - это не конструктивный метод борьбы, а попытки оппозиции закрепиться в политическом поле. И, как показало время, такой способ протеста доказал свою неэффективность и получил в ответ только неблагодарность белорусского общества. Таким мнением с нашим телеканалом поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО (Россия): "Призыв к забастовке, был опасен самый первый, когда было не понятно, будет забастовка или нет, реализуется или не реализуется. Это стало понятно буквально на вторую неделю после начала протестов, что предприятия не услышали эти призывы, что предприятия стали исходить из собственной прагматики. Ну на самом деле госпредприятия, бастующие против работодателей, - это был бы оксюморон немножко. Тогда уже стало понятно, что это не сработает, это не получится. Их же заманивают в качестве дешевой рабочей силы, которая будет стоить дешевле местной. Те, кто приедут со своим бизнесом, таких я думаю, будут единицы, скорее всего проиграют в налоговых льготах. А те, кто нанимаются, кто не хозяева своего бизнеса, они, естественно, будут вынуждены наниматься на тех условиях, которые им предложат и вряд ли это будут условия лучше, чем в Беларуси".