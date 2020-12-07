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Уголовное дело за оскорбление в сети
07.12.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Барановичах задержан пользователь Telegram-канала за оскорбление милиционера. По информации МВД, 35-летний мужчина в тематическом чате "Боровки Свободные" под ником "Димыч" оставил комментарий с оскорбительными выражениями в адрес сотрудника Барановичского ГОВД. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.
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В Барановичах задержан пользователь Telegram-канала за оскорбление милиционера. По информации МВД, 35-летний мужчина в тематическом чате "Боровки Свободные" под ником...
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