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Прогноз погоды на 8 декабря
07.12.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над европейской частью России. 8 декабря на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью местами в западных районах - усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над европейской частью России. 8 декабря на отдельных участках дорог...
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