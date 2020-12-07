Рождественские праздники с агроколоритом в Станькове

Источник материала: БT

К наступлению настоящих морозов готовы обитатели зоосада "Станьково". Апартаменты четвероногих уже утеплили: закрытые домики в вольерах наполнили соломой, некоторым экзотическим животным включили подогрев. Активно идет и подготовка к встрече Нового года. Так, для юных посетителей Станькова и их родителей посадили живую четырехметровую ель и подготовили сказочную программу: игры на свежем воздухе, конкурсы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Александр Самков, директор центра экологического туризма "Станьково": "Мы готовимся сейчас очень активно. Наши сотрудники уже готовы встречать гостей. Мы рады видеть всех у нас. Дед Мороз и Снегурочка уже ждут посетителей, чтобы поздравить с наступлением года. Программа будет очень интересная, всех ждем".

Новогодние экскурсии в мир рождественских праздников с агроколоритом в Станькове - уже добрая традиция. В этом году на зимнее сафари приглашают с 23 декабря.