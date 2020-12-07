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В Гомельской области - новый главный санитарный врач
08.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главным государственным санитарным врачом Гомельской области назначен Сергей Белый,
До сентября эту должность занимал Александр Тарасенко, но потом он был назначен заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Беларуси.
Белый родился в Буда-Кошелеве в 1981 году. Окончил Белорусский государственный медицинский университет.
Трудовую деятельность начинал врачом-стажером отделения коммунальной гигиены Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
С 2006 по 2010 годы работал врачом-гигиенистом отделения государственной регламентации и регистрации, заведующим отделением коммунальной гигиены Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ, с 2010 по 2011-й — врачом гигиенистом санитарно-карантинного пункта, заведующим санитарно-гигиенического отдела Отделенческого центра гигиены и эпидемиологии на станции Гомель-Четный БелЖД.
В 2011—2012 годах трудился врачом-гигиенистом отделений коммунальной гигиены и гигиены труда Гомельского городского ЦГЭ.
С 2012 по 2018 годы возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу Октябрьского района.
В 2018 году назначен главным государственным санитарным врачом Орши и Оршанского района Витебской области — главным врачом Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
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До сентября место главного государственного санитарного врача области занимал Александр Тарасенко, но потом он был назначен на должность заместителя министра...
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