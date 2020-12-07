Под наблюдением милиции и без ажиотажа. В Гродно торжественно зажгли праздничную иллюминацию

Источник материала: Tut.by

В Гродно торжественно зажгли праздничную иллюминацию. В этом году в областном центре не будет традиционного шествия Дедов Морозов, а все главные новогодние торжества перенесены на площадь Советскую. В понедельник вечером здесь прошел концерт и торжественно зажгли иллюминацию. По сравнению с прошлогодними открытиями новогоднего сезона все прошло скромно и не вызвало ажиотажа: на площади было малолюдно. За происходящим наблюдали сотрудники милиции: служебная машина стояла около бывшего Дворца текстильщиков.





В этом году в Гродно все новогодние торжества перенесены с площади Ленина на площадь Советскую. 11 декабря здесь же откроется новогодняя ярмарка, и здесь в понедельник, 7 декабря, был дан старт новогодним праздникам. Вместо традиционного шествия Дедов Морозов в областном центре пройдет праздничный автопробег.

Напомним, каждое воскресенье две площади города уже три месяца неизменно перекрывают силовики. И там и там ограждения все еще есть, правда, пройти пока что внутрь можно беспрепятственно.



















































