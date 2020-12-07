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Под наблюдением милиции и без ажиотажа. В Гродно торжественно зажгли праздничную иллюминацию

08.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно торжественно зажгли праздничную иллюминацию. В этом году в областном центре не будет традиционного шествия Дедов Морозов, а все главные новогодние торжества перенесены на площадь Советскую. В понедельник вечером здесь прошел концерт и торжественно зажгли иллюминацию. По сравнению с прошлогодними открытиями новогоднего сезона все прошло скромно и не вызвало ажиотажа: на площади было малолюдно. За происходящим наблюдали сотрудники милиции: служебная машина стояла около бывшего Дворца текстильщиков.


В этом году в Гродно все новогодние торжества перенесены с площади Ленина на площадь Советскую. 11 декабря здесь же откроется новогодняя ярмарка, и здесь в понедельник, 7 декабря, был дан старт новогодним праздникам. Вместо традиционного шествия Дедов Морозов в областном центре пройдет праздничный автопробег.

Напомним, каждое воскресенье две площади города уже три месяца неизменно перекрывают силовики. И там и там ограждения все еще есть, правда, пройти пока что внутрь можно беспрепятственно.














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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно торжественно зажгли праздничную иллюминацию. В этом году в областном центре не будет традиционного шествия Дедов Морозов, а все главные новогодние...
 
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