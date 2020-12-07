Источник материала: БT

Многочисленные проблемы, с которыми люди обращаются на прямые телефонные линии или озвучивают во время личных приемов с представителями власти, не остаются без внимания. Каждый вопрос досконально изучается, рассматриваются разные варианты его решения. И зачастую такие обращения не требуют больших финансовых затрат, а для людей они имеют важное значение. Где-то благоустроить территорию, заасфальтировать дорогу или улучшить качество воды в населенном пункте. Юрий Карнелович о том, как важно слышать людей, в рубрике "Обратная связь".



Проблемы с водой в агрогородке Субочи длились на протяжении десяти лет. Сначала старая водонапорная башня не справлялась с объемами. Частые отключения стали делом привычным для сельчан. Потом пробили новую скважину, но появилась другая проблема - повышенное содержание железа.



Местная жительница Светлана Гемза за год в доме поменяла всю бытовую технику на кухне. Даже мощные фильтры не выдерживали такого количества ржавчины. Жителям агрогородка приходилось ездить за питьевой водой в райцентр. Поэтому и говорили о своей проблеме на личных приемах граждан. Написали письмо и в облисполком.



Светлана Гемза, жительница аг. Субочи: "Была очень грязная вода, она была как техническая, ее использовать в пищу невозможно было. Сначала обращались в сельский Совет, потом в райисполком, потом в облисполком, потом на горячую линию в телевидение. Ну сдвиги, результаты есть".



Решить проблему помогло строительство станции обезжелезивания. Буквально на следующий день после ее ввода из крана потекла кристально чистая вода.

Александр Тимошко, житель аг. Субочи: "Были раньше чайники с накипью, вот был кувшин у нас специальный с фильтром внутри, тоже немножко рыжее осталось. После установки станции стало уже очень приятно пить воду. Как бы никаких уже претензий у нас к воде нет".



Станцию обезжелезивания построили в рамках государственной программы "Чистая вода". Финансирование, а это более 200 тысяч рублей, велось как из республиканского, так и областного бюджетов. Одновременно с возведением станции велись работы и по замене 400 метров инженерных сетей. В результате чистой водой обеспечены не только населенный пункт, но и производственные площадки местного хозяйства.



На реализацию проекта понадобилось всего два месяца. Мощность станции 10 метров кубических воды в час. Работать она будет в автоматическом режиме как минимум 12 лет.



А это уже соседняя деревня Ятвезь, самый пригород Волковыска. С водой здесь проблем никогда не было, но вот местная дорога ждала обновления.







Алеся Бебех, жительница д. Ятвезь: "Дорога, конечно, была ужасная, были ямы, кочки. В общем приходилось менять подвеску раз в полгода на машине. Когда положили дорогу, комфортно стало ездить. С ребенком можно выйти покататься на велосипеде".



Дорожная техника в деревне появилась после коллективного обращения в райисполком. На обустройство полуторакилометрового участка понадобился всего месяц.

Игорь Соловей, председатель Субочского сельисполкома: "В адрес сельсовета, районного исполнительного комитета и даже в облисполком неоднократно поступали обращения граждан, жителей деревни Ятвезь. Кстати, это сегодня перспективная деревня: здесь новостройки, здесь очень много молодых семей и много детей, которые пользуются данной инфраструктурой. Было принято решение о том, что здесь необходимо благоустройство".



Благодаря новой дороге, добраться до райцентра сельчанам стало гораздо проще. В деревню даже открыли дополнительные автобусные маршруты.