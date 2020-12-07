|
Рубрика "Обратная связь". Проблемы с водой в агрогородке Субочи
08.12.2020 08:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Многочисленные проблемы, с которыми люди обращаются на прямые телефонные линии или озвучивают во время личных приемов с представителями власти, не остаются без внимания. Каждый вопрос досконально изучается, рассматриваются разные варианты его решения. И зачастую такие обращения не требуют больших финансовых затрат, а для людей они имеют важное значение. Где-то благоустроить территорию, заасфальтировать дорогу или улучшить качество воды в населенном пункте. Юрий Карнелович о том, как важно слышать людей, в рубрике "Обратная связь".
Светлана Гемза, жительница аг. Субочи: "Была очень грязная вода, она была как техническая, ее использовать в пищу невозможно было. Сначала обращались в сельский Совет, потом в райисполком, потом в облисполком, потом на горячую линию в телевидение. Ну сдвиги, результаты есть".
Александр Тимошко, житель аг. Субочи: "Были раньше чайники с накипью, вот был кувшин у нас специальный с фильтром внутри, тоже немножко рыжее осталось. После установки станции стало уже очень приятно пить воду. Как бы никаких уже претензий у нас к воде нет".
Алеся Бебех, жительница д. Ятвезь: "Дорога, конечно, была ужасная, были ямы, кочки. В общем приходилось менять подвеску раз в полгода на машине. Когда положили дорогу, комфортно стало ездить. С ребенком можно выйти покататься на велосипеде".
Игорь Соловей, председатель Субочского сельисполкома: "В адрес сельсовета, районного исполнительного комитета и даже в облисполком неоднократно поступали обращения граждан, жителей деревни Ятвезь. Кстати, это сегодня перспективная деревня: здесь новостройки, здесь очень много молодых семей и много детей, которые пользуются данной инфраструктурой. Было принято решение о том, что здесь необходимо благоустройство".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многочисленные проблемы, с которыми люди обращаются на прямые телефонные линии или озвучивают во время личных приемов с представителями власти, не остаются без...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)