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Спортивные победы белорусов - объединяющая сила нации

08.12.2020 08:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь имеет славные спортивные традиции, уже в суверенную историю по итогам многих Олимпийских игр наша страна входила в двадцатку самых успешных держав мира. Создана отличная инфраструктура, позволяющая и в дальнейшем рассчитывать на серьезные достижения. Победы белорусов - это не просто короткие мгновения радости, это еще и объединяющая сила нации (видео).

 
 
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Беларусь имеет славные спортивные традиции, уже в суверенную историю по итогам многих Олимпийских игр наша страна входила в двадцатку самых успешных держав мира....
 
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