Спортивные победы белорусов - объединяющая сила нации

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Беларусь имеет славные спортивные традиции, уже в суверенную историю по итогам многих Олимпийских игр наша страна входила в двадцатку самых успешных держав мира. Создана отличная инфраструктура, позволяющая и в дальнейшем рассчитывать на серьезные достижения. Победы белорусов - это не просто короткие мгновения радости, это еще и объединяющая сила нации (видео).